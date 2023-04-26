У середу 26 квітня відбулась довгоочікувана розмова президента України з лідером КНР. Володимир Зеленський повідомив, що розмова була довгою та змістовною.

Дивіться також Гол у власні ворота: Bloomberg проаналізував, як скандал із послом підірвав політику Китаю

Що відомо про розмову президентів

За словами Зеленського, він спілкувався із Сі довго. Президент України вірить, що цей діалог буде поштовхом до розвитку двосторонніх відносин.

Провів тривалу змістовну телефонну розмову з Головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин,

– написав Зеленський.

Також про розмову президентів вже звітують китайські ЗМІ. Вони уточнили, що сторони обмінялись думками про китайсько-українські стосунки та обговорили питання "кризи" в Україні.

Розмову ініціював Зеленський

Речниця міністра закордонних справ Китаю повідомила, що розмова відбулась за ініціативи української сторони.