Український лідер зробив цю заяву після поїздки голови КНР у Москву та після візиту в Україну прем'єра Японії Фуміо Кішіда.

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Що відомо про заяву Зеленського

Ми готові побачити його тут. Я хочу поговорити з ним,

– заявив Зеленський.

Президент України пояснив, що він спілкувався з очільником Китаю ще перед повномасштабним вторгненням Росії.

"Та за весь цей рік, більше як рік, у нас не було контактів", – пояснив Зеленський.

Видання зауважило, що Китай протягом багатьох десятиліть був економічно та політично прихильним до Росії, дотримуючись офіційної позиції нейтралітету у війні.

Розмова Зеленського з Сі

На тлі поїздки Сі Цзіньпіна в Росію з'явились повідомлення, що Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з китайським лідером. Вона мала відбутись після візиту Сі до Москви.

Президент України 21 березня пояснював, що підтвердження телефонної розмови з лідером Китаю поки що немає. Станом на 29 березня її так і не відбулось.

У Офісі Президента України пояснювали, що в організації розмови виникли певні складнощі.

У планах (розмова – 24 Канал) є. Організаційно займаються й Офіс Президента, і МЗС. Ініціативно ми пропонуємо, тому що, крім президента Зеленського, сьогодні пояснити наслідки неправильної фіналізації війни практично нікому, адже президент доволі чітко розставляє всі акценти й серед наших партнерів, і, зокрема, серед нейтральних країн,

– заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Видання Financial Times, посилаючись на високопосадовця Євросоюзу, написало, що дипломати ЄС докладають зусиль для того, щоб переговори між Сі та Зеленським таки відбулись.

Адже чиновники ЄС переконані, що Китай повинен взаємодіяти у питанні врегулювання війни не лише з Росією, а й з Україною.

Перемовини Сі та Путіна