Украинский лидер сделал это заявление после поездки главы КНР в Москву и после визита в Украину премьера Японии Фумио Кисиды.

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Что известно о заявлении Зеленского

Мы готовы увидеть его здесь. Я хочу поговорить с ним,

– заявил Зеленский.

Президент Украины объяснил, что он общался с главой Китая еще перед полномасштабным вторжением России.

"Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", – пояснил Зеленский.

Издание отметило, что Китай на протяжении многих десятилетий был экономически и политически привержен России, придерживаясь официальной позиции нейтралитета в войне.

Разговор Зеленского с Си

На фоне поездки Си Цзиньпина в Россию появились сообщения, что Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с китайским лидером. Он должен был состояться после визита Си в Москву.

Президент Украины 21 марта объяснял, что подтверждения телефонного разговора с лидером Китая пока нет. По состоянию на 29 марта он так и не состоялся.

В Офисе Президента Украины объясняли, что у организации разговора возникли определенные сложности.

В планах (разговор – 24 Канал) есть. Организационно занимаются и Офис Президента и МИД. Инициативно мы предлагаем, потому что кроме президента Зеленского сегодня объяснить последствия неправильной финализации войны практически некому, ведь президент достаточно четко расставляет все акценты и среди наших партнеров, и, в частности, среди нейтральных стран,

– заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Издание Financial Times, ссылаясь на чиновника Евросоюза, написало, что дипломаты ЕС прилагают усилия для того, чтобы переговоры между Си и Зеленским все-таки состоялись.

Ведь чиновники ЕС убеждены, что Китай должен взаимодействовать по вопросу урегулирования войны не только с Россией, но и с Украиной.

Переговоры Си и Путина