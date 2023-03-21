Об этом 21 марта во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.

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Украина передала Китаю украинскую формулу мира

Зеленский рассказал, что Китаю передали украинскую формулу мира.

Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашаем принять участие в этой формуле. Ожидаем ответ,

– заметил глава государства.

На вопрос о возможном телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином Зеленский ответил, что пока нет никакой конкретики или подтверждения.

"О встрече или разговоре с Китаем – какие-то сигналы мы получали, но никакого подтверждения не было. Конкретики пока никакой нет", – отметил президент.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский открыт для разговоров и с другими лидерами, а не только с Си Цзиньпином. Такое общение необходимо для того, чтобы объяснить природу войны и сказать, почему, не считаясь з позицией Украины, ее нельзя закончить.

"Почему поддержка, например, только российской стороны, во-первых, не приведет к завершению войны, а во-вторых, не добавит баллов Китаю как глобальному игроку, понимающему природу войны и понимающему, как ее закончить", – объяснил советник главы ОП.

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