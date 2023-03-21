Журналист-международник Алексей Бурлаков рассказал 24 Каналу, что теперь КНР можно все брать в России чуть ли не даром, просто пообещав нечто.

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Китай много раз предупреждали

По его словам, об этом "нечто" Си Цзиньпин и Путин говорили несколько часов, пока продолжались официальные и неофициальные переговоры.

В американских изданиях сообщают, что Китай будет поставлять России запчасти для дронов. Наверное, это товары двойного назначения. Возможно, они будут полуконтрабандно идти, потому что Китай много раз предупреждали, чтобы он не помогал России с оружием.

– отметил журналист.

По его мнению, если нужно было Пекину что-то пообещать Москве, так те дроны, собранные из деталей, приобретенных на AliExpress. Эти беспилотники все чаще встречаются в Украине.

"Китай мог запретить продавать россиянам эти детали, ведь в этой стране Интернет почти полностью контролируется государством. Но КНР не сделал этого, поэтому это определенная уступка с их стороны", - считает Бурлаков.

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У России есть определенные интересы в Африке

Он предположил, что Си Цзиньпин и Путин могли договориться о поставке оружия России из Китая через Африку.

Это может быть потому, что в стране-агрессоре есть определенные интересы в Африке. Именно поэтому Путину нужна была на Африканском континенте ЧВК "Вагнер",

– заметил журналист.

По его словам, Александр Лукашенко также летал в Китай и подписал там те же документы "Об углублении сотрудничества", что и Россия. Также у Лукашенко есть интересы в Африке.

Поэтому это будет естественно, если они договорятся контрабандно поставлять оружие в Россию. Но это слишком тяжелый и длинный путь. Можно просто перебрасывать его через границу, но все это будет видно. Поэтому это могут быть такие договоренности: давайте нам дешевую нефть и газ. А вы нам оружие. Хорошо, но, пожалуй, в другой раз

– подчеркнул Алексей Бурлаков.

По его мнению, Китай не пойдет на поставку оружия России, потому что окажется под санкциями и потеряет рынок сбыта в США и Европе, потому что рынок России значительно меньше для них и они им спокойно пожертвуют. Тем более что из страны-агрессора можно получать все, не вкладывая ничего.

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