Об этом 24 Каналу рассказал востоковед из Германии Михаил Якубович. Он утверждает, что создание китайско-российского альянса маловероятно, ведь каждая из стран преследует собственные цели.

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Россия не получит больше "мирного плана"

Встреча президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина 20 марта завершилась не очень удачно для российского диктатора. Он не получил то, на что надеялся. Несмотря на то, что многое из этого разговора осталось за кулисами, становится ясно, что этот визит больше был нужен России, чем Китаю.

"Китай себя чувствует в лучшей позиции. То, что делалось в российских официальных и не официальных СМИ, напоминало визит какого-то советского генсека куда-то. В лучших советских традициях обеспечили Си Цзиньпину прием", – отметил Михаил Якубович.

Маловероятно, по мнению востоковеда, что Китай выйдет за пределы своего размытого "мирного плана". Несмотря на то, что есть опасения относительно военной поддержки Китаем России, пока что такие шансы довольно низкие.

Того, чего боялись (в результате встречи Путина и Си Цзиньпина – 24 Канал), не произошло,

– заверил востоковед.

Кроме того, сейчас создание китайско-российского альянса сомнительно, ведь каждая из сторон преследует собственные интересы. Якубович подчеркнул, что вся ситуация выглядит как самоунижение России перед Китаем. Даже часть российского общества удивленно воспринимает столь усиленное внимание к китайскому лидеру.

Китаю не нужна территория России

Можно предположить, что за запертой дверью Владимир Путин выпрашивал у Си Цзиньпина оружие или компоненты для изготовления оружия в обмен на свои территории или определенные услуги. Впрочем Михаил Якубович отметил, что до этого, вероятно, не дошло, ведь Китай не заинтересован в российской территории и в проживающем там населении.

Дело в том, что Китай желает выйти на позиции не регионального, а глобального лидерства. И делает это достаточно удачно. Но пока Китай в своей политике ставит не столько геополитический интерес, а экономический. Не зря Пекин опубликовал свой "мирный план". Не стоит недооценивать рациональность китайцев,

– подчеркнул Якубович.

Лидеры Китая и России, скорее, могли поднимать вопрос обхода санкций и продажи компонентов, в которых нуждается Россия. Однако раньше Пекин выполнял санкции и желает сам их избежать, ведь у них налажено сотрудничество с Европой. Из-за ослабления России на международном рынке Китай будет получать нужные ресурсы по низкой цене, без дополнительных шагов.

Кремль мог бы предложить определенные военные технологии, в том числе танковые. Военное сотрудничество между Россией и Китаем, они проводят совместные учения, за которыми внимательно следят в мире.

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