Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, все же ждать решительных заявлений от Си Цзиньпина после визита в Москву не стоит.

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На что может повлиять Китай

Игорь Рейтерович пояснил, что президент Китая может выпросить у Путина уступки по гарантии продления зернового соглашения. Также в призме их взаимоотношений можно говорить о компромиссе по обстрелам критической инфраструктуры Украины.

Но мы должны понимать, что этого недостаточно. Это же не отменит тот факт, что часть наших территорий сейчас временно оккупированы,

– убежден он.

По его мнению, единственной ключевой уступкой является заставить Путина полностью убраться из Украины.

"Мы же реалисты и понимаем, что этого пока не будет. Не так складываются пока обстоятельства того же Китая, чтобы они об этом говорили", – подчеркнул политолог.

По его словам, все же китайские власти могут склонить к такому решению Кремль, впрочем при достаточно невыгодных для Украины условиях. Речь идет о создании чего-то вроде Минских договоренностей.

Игорь Рейтерович объяснил, о каких уступках могли договориться Китай и Россия: смотрите видео

При каких условиях игру будет вести Украина

Игорь Рейтерович рассказал, что ни Украину, ни США такие условия, конечно, не устраивают.

"Это объективно выгодно России и выгодно в определенной степени Китаю, поэтому какие-то серьезные и кардинальные уступки вряд ли появятся сразу после визита, но может быть попытка поиграть в игры "мы о чем-то там договорились" или как на Востоке любят говорить о "стратегии маленьких шагов", – обратил внимание он.

По его мнению, сейчас Китаю нужен перерыв.

Нам нужно быть готовыми к тому, что никаких кардинальных заявлений и предложений в Украину со стороны Китая не будет,

– подчеркнул он.

Рейтерович убежден, что важным остается то, как протрактуют первый пункт мирного плана Си Цзиньпин и Путин.

"Если у них по нему будут разногласия, то это для нас шанс в принципе начать свою игру и свою линию каких-то взаимоотношений с Китаем", – рассказал он.

Политолог отметил, что все же есть опасения, что Си Цзиньпин не будет окончательного ответа, как именно должны быть выведены российские войска из Украины – на государственные границы 1991 года или просто останутся на линии фронта.

Визит Си Цзиньпина в Москву: коротко