Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Юрий Подорожный. По его словам, ряд стран бывшего СССР помогают России обходить санкции, о чем свидетельствует увеличение их экспорта в страну-террористку.
Читайте также Китай найдет отмазки: изменится ли отношение Си к Путину после ордера на арест
Вопрос уклонения от санкций уже решен
Юрий Подорожный убежден, что Россия и Китай уже давно решили между собой вопросы сотрудничества в уклонении от санкций. В настоящее время вопрос состоит в готовности Китая прямо поддерживать Россию.
Политтехнолог отметил, что Китаю действительно выгодна слабая Россия и может показаться, что ему выгоден распад России и ее проигрыш в войне. Об этом могут свидетельствовать даже новые карты КНР, где российские территории отмечены китайскими.
140 миллионов китайцев сидят на границе и ждут въезда в Россию, чтобы совершить эту тихую оккупацию. Вообще во Владивостоке есть даже районы, в которые не пускают россиян и там живут исключительно китайцы,
– сказал политтехнолог.
Он добавил, что может показаться, что Китаю выгоден распад России, но, по его мнению, КНР выгодна России как "буфер" в противостоянии с США.
Политтехнолог назвал причины помощи России от Китая: смотрите видео
Юрий Подорожный считает, что война между Россией и Украиной выгодна Китаю, потому что она отвлекает США от противостояния с Китаем. КНР также хочет воспользоваться тем, что Россия полностью вышла из Европы и направляется неизвестно куда. Пекин хочет направить Россию в выгодное для себя направление.
Политтехнолог не верит в мирные заявления Китая и считает, что в Пекине будут говорить все, что угодно, чтобы отстоять собственные интересы.
Как Китай помогает России
- В Китае, вероятно, знали о планах России напасть на Украину, но ничего не сделали, чтобы предотвратить эту войну. Владимир Путин был в КНР в феврале 2022 года, где, скорее всего, сообщил Си Цзиньпину о своих намерениях оккупировать Украину.
- Китай не осудил действия России, не присоединился к санкциям и продолжает тесные контакты с Москвой.
- В США располагают разведывательными данными, свидетельствующими, что Китай рассматривает возможность поставки оружия и боеприпасов в Россию. Некоторые боеприпасы, которые применяли и были русские обнаружены в Украине оказались китайскими.