Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Юрий Подорожный. По его словам, ряд стран бывшего СССР помогают России обходить санкции, о чем свидетельствует увеличение их экспорта в страну-террористку.

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Вопрос уклонения от санкций уже решен

Юрий Подорожный убежден, что Россия и Китай уже давно решили между собой вопросы сотрудничества в уклонении от санкций. В настоящее время вопрос состоит в готовности Китая прямо поддерживать Россию.

Политтехнолог отметил, что Китаю действительно выгодна слабая Россия и может показаться, что ему выгоден распад России и ее проигрыш в войне. Об этом могут свидетельствовать даже новые карты КНР, где российские территории отмечены китайскими.

140 миллионов китайцев сидят на границе и ждут въезда в Россию, чтобы совершить эту тихую оккупацию. Вообще во Владивостоке есть даже районы, в которые не пускают россиян и там живут исключительно китайцы,

– сказал политтехнолог.

Он добавил, что может показаться, что Китаю выгоден распад России, но, по его мнению, КНР выгодна России как "буфер" в противостоянии с США.

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Юрий Подорожный считает, что война между Россией и Украиной выгодна Китаю, потому что она отвлекает США от противостояния с Китаем. КНР также хочет воспользоваться тем, что Россия полностью вышла из Европы и направляется неизвестно куда. Пекин хочет направить Россию в выгодное для себя направление.

Политтехнолог не верит в мирные заявления Китая и считает, что в Пекине будут говорить все, что угодно, чтобы отстоять собственные интересы.

Как Китай помогает России