Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній. За його словами, низка країн колишнього СРСР допомагають Росії обходити санкції, про що свідчить збільшення їхнього експорту до країни-терористки.

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Питання ухиляння від санкцій вже вирішено

Юрій Подорожній переконаний, що Росія та Китай вже давно вирішили між собою питання щодо співпраці в ухилянні від санкцій. Нині питання полягає в готовності Китаю прямо підтримувати Росію.

Політтехнолог зазначив, що Китаю дійсно вигідна слабка Росія й може здаватись, що йому вигідний розпад Росії та її програш у війні. Про це можуть свідчити навіть нові мапи КНР, де російські території позначені китайськими.

140 мільйонів китайців сидять на кордоні та чекають в'їзду в Росію, щоб здійснити цю тиху окупацію. Взагалі у Владивостоці є навіть райони, в які не пускають росіян й там живуть виключно китайці,

– сказав політтехнолог.

Він додав, що може здатись, що Китаю вигідний розпад Росії, але, на його думку, КНР вигідна Росія як "буфер" у протистоянні зі США.

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Юрій Подорожній вважає, що війна між Росією та Україною вигідна Китаю, бо вона відвертає увагу США від протистояння з Китаєм. Також КНР хоче скористатись тим, що Росія повністю вийшла з Європи та направляється невідомо куди. Пекін хоче направити Росію у вигідний для себе напрямок.

Політтехнолог не вірить у мирні заяви Китаю та вважає, що в Пекіні будуть казати все що завгодно, аби відстояти власні інтереси.

Як Китай допомагає Росії