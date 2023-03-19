Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній. За його словами, низка країн колишнього СРСР допомагають Росії обходити санкції, про що свідчить збільшення їхнього експорту до країни-терористки.
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Питання ухиляння від санкцій вже вирішено
Юрій Подорожній переконаний, що Росія та Китай вже давно вирішили між собою питання щодо співпраці в ухилянні від санкцій. Нині питання полягає в готовності Китаю прямо підтримувати Росію.
Політтехнолог зазначив, що Китаю дійсно вигідна слабка Росія й може здаватись, що йому вигідний розпад Росії та її програш у війні. Про це можуть свідчити навіть нові мапи КНР, де російські території позначені китайськими.
140 мільйонів китайців сидять на кордоні та чекають в'їзду в Росію, щоб здійснити цю тиху окупацію. Взагалі у Владивостоці є навіть райони, в які не пускають росіян й там живуть виключно китайці,
– сказав політтехнолог.
Він додав, що може здатись, що Китаю вигідний розпад Росії, але, на його думку, КНР вигідна Росія як "буфер" у протистоянні зі США.
Політтехнолог назвав причини допомоги Росії від Китаю: дивіться відео
Юрій Подорожній вважає, що війна між Росією та Україною вигідна Китаю, бо вона відвертає увагу США від протистояння з Китаєм. Також КНР хоче скористатись тим, що Росія повністю вийшла з Європи та направляється невідомо куди. Пекін хоче направити Росію у вигідний для себе напрямок.
Політтехнолог не вірить у мирні заяви Китаю та вважає, що в Пекіні будуть казати все що завгодно, аби відстояти власні інтереси.
Як Китай допомагає Росії
- У Китаї, ймовірно, знали про плани Росії напасти на Україну, але нічого не зробили, щоб запобігти цій війні. Владімір Путін був у КНР у лютому 2022, де скоріш за все, повідомив Сі Цзіньпіну про свої наміри окупувати Україну.
- Китай не засудив дії Росії, не приєднався до санкцій та продовжує тісні контакти із Москвою.
- У США мають розвідувальні дані, які свідчать, що Китай розглядає можливість постачання зброї та боєприпасів до Росії. Деякі боєприпаси, які застосовували росіяни та були виявлені в Україні виявились китайськими.