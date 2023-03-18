Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, дипломат Ярослав Войтко. За його словами, Путін та Сі зустрічались вже 39 разів, а вже найближчим часом може відбутись ювілейна зустріч.

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Візит відбудеться

Попри розмови деяких експертів щодо ймовірного скасування візиту Сі Цзіньпіна до Кремля на тлі видачі ордера на арешт Владіміра Путіна, Ярослав Войтко переконаний, що цей візит все-таки відбудеться, оскільки його довго готували та його дуже просила Росія.

Він вважає, що Москва поспішає організувати цей візит до весняного контрнаступу ЗСУ поки на полі для Росії ще зберігається прийнятна ситуація.

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Войтко пригадав поїзду Путіна до Китаю у лютому 2022 та зазначив, що Путін тоді повідомляв Китаю, що планує напасти на Україну, але він вважав, що здобуде перемогу за 3 дні. Тоді вважалось, що у випадку програшу України у Китаю будуть розв’язані руки та він зможе захопити острів Тайвань.

Ситуація тепер змінилась

"Рік потому зовсім змінилась ситуація й тепер вона зовсім не влаштовує Китай, який тепер має скористатися нагодою, щоб закріпити за Росією статус васала, але при цьому не дозволити остаточно програти та розвалитись цій країні", – сказав Войтко.

На думку дипломата, Китай це буде робити для того, щоб не допустити перемогу та підвищення авторитету Західного світу. Китай, Росія, Іран та Північна Корея намагаються сказати всьому світові, Що Захід не може домінувати, бо є такі країни, які вважають, що він повинен бути стриманим.

Китай не хоче остаточної поразки Росії у цій війні та не дасть свого васала на поталу Західному світу. Китай буде намагатись взяти для себе якомога більше вигоди з цього візиту,

– наголосив Ярослав Войтко.

За словами експерта-міжнародника, Росія та Китай не визнають рішення Міжнародного кримінального суду, а в Китаю буде відмовка поки не проведуть судовий на процес над Путіним, що він нібито легітимний президент Росії.

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