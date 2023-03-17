Кремль вже анонсував візит Сі Цзіньпіна до Москви. Він приїде 20 – 22 березня. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про візит Сі Цзіньпіна до Путіна

Сі Цзіньпін з 20 по 22 березня відвідає Росію на запрошення кремлівського гобліна. Відомо, що під час переговорів з лідером КНР буде обговорено "питання розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм".

Також заплановано обмін думками у контексті поглиблення російсько-китайської співпраці на міжнародній арені. До того ж планується підписання низки "важливих двосторонніх документів".

Зазначається, що Китай дотримуватиметься об'єктивної позиції щодо України та відіграватиме конструктивну роль у просуванні переговорів.

Китай вперше з початку війни назвав Росію "головним партнером"

Нещодавно глава МЗС Цінь Ган оцінив тісне партнерство Китаю з Росією. За його словами, країни є головними партнерами і між ними буцімто прокладено шлях довіри та створено модель міжнародного співробітництва.

"Коли Китай та Росія взялися за руки, рух до багатополярного світу та більш демократичної міжнародної системи набрав обертів, а глобальний стратегічний баланс та стабільність отримали гаранта", – заявив очільник МЗС.