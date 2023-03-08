Водночас Сі Цзіньпін накинувся зі звинуваченнями на США. Цинічні заяви Китаю пролунали на з'їзді компартії.

Важливо Китай має зробити доленосний вибір: чи постачатиме Пекін зброю Росії

Китай вперше назвав Росію головним партнером

Так, Сі Цзіньпін звинуватив США у спробі "оточити та придушити" Китай.

Західні країни на чолі зі США здійснюють проти нас всебічне стримування, оточення та придушення,

– заявив він.

За словами аналітиків, лідер Китаю рідко згадує США у своїх виступах. До того ж до Сполучених Штатів також різко звернувся глава МЗС Цінь Ган.

"Якщо США не натиснуть на гальма і продовжать рухатися неправильним шляхом, ніякі огорожі не зможуть запобігти сходу вагонів з рейок і аварії, конфронтація виникне обов'язково", – зазначив він.

До того ж Ган оцінив тісне партнерство Китаю з Росією. За його словами, країни є головними партнерами і між ними буцімто прокладено шлях довіри та створено модель міжнародного співробітництва.

Коли Китай та Росія взялися за руки, рух до багатополярного світу та більш демократичної міжнародної системи набрав обертів, а глобальний стратегічний баланс та стабільність отримали гаранта,

– пробурмотів міністр.

Чи передаватиме Китай зброю Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов скептично ставиться до припущень, що Китай через Білорусь може передавати летальне озброєння Росії. Адже, якщо так станеться, про це одразу дізнаються, і наслідки для Китаю будуть непоправними.

"Немає сьогодні ніякого бажання Китаю передавати зброю Росії, для них це дуже небезпечна річ", – зазначив Данілов.