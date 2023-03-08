В то же время Си Цзиньпин набросился с обвинениями на США. Цинические заявления Китая прозвучали на съезде компартии.
Важно Китай должен сделать судьбоносный выбор: будет ли Пекин поставлять оружие России
Китай впервые назвал Россию главным партнером
Так, Си Цзиньпин обвинил США в попытке "окружить и подавить" Китай.
Западные страны во главе с США осуществляют против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление,
– заявил он.
По словам аналитиков, лидер Китая редко упоминает США в своих выступлениях. К тому же к Соединенным Штатам также резко обратился глава МИД Цинь Ган.
"Если США не нажмут на тормоза и продолжат двигаться неправильным путем, никакие ограждения не смогут предотвратить сход вагонов с рельсов и аварии, конфронтация возникнет обязательно", – отметил он.
К тому же Ган оценил тесное партнерство Китая с Россией. По его словам, страны являются главными партнерами и между ними проложен путь доверия и создана модель международного сотрудничества.
Когда Китай и Россия взялись за руки, движение в многополярный мир и более демократическую международную систему набрало обороты, а глобальный стратегический баланс и стабильность получили гарант,
– пробормотал министр.
Будет ли Китай передавать оружие России
Секретарь СНБО Алексей Данилов скептически относится к предположениям, что Китай через Беларусь может передавать летальное вооружение России. Ведь если так случится, об этом сразу узнают, и последствия для Китая будут невосполнимыми.
"Нет сегодня никакого желания Китаю передавать оружие России, для них это очень опасная вещь", – отметил Данилов.