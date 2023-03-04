Секретарь СНБО Алексей Данилов скептически относится к предположениям, что Китай через Беларусь может передавать летальное вооружение России. Ведь если так случится, об этом сразу узнают, и последствия для Китая будут невосполнимыми.

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"Нет сегодня никакого желания Китаю передавать оружие России, для них это очень опасная вещь", – подчеркнул политик.

Мир сразу узнает

Соединенные Штаты Америки очень внимательно следят за подобными вещами. Если китайское оружие появится на территории России и будет применено против Украины, это будет известно сразу, подчеркнул Данилов. Мир, например, сразу узнал о договоренностях между Россией и Ираном, о поставках иранских дронов.

Зачем Китаю, имеющему огромный товарооборот с США и Европой, заниматься подобными вещами? Для того, чтобы спасать Путина, который ему обещал одно, а сделал совсем другое?

– заметил секретарь СНБО.

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Россия может стать младшим партнером Китая

По словам Данилова, сейчас рассматривается такой сценарий, что Россия может стать, как Беларусь, младшим партнером Китая. Однако неизвестно, как будет на это реагировать мир и примет ли он такую кооперацию России с Китаем.

К тому же крепость российско-китайских отношений к войне была намного выше, чем есть сегодня, сообщил говорящий.

Тогда многие считали, что Путин очень быстро решит "украинский вопрос" и, как следствие, было бы совсем другое распределение всех процессов на мировой карте. Однако так не произошло, и для многих стран сейчас есть вопрос: "А что с этим делать?", резюмировал Данилов.

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