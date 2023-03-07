Западные аналитики утверждают, Китай считает, что обострение соперничества с США неизбежно и, возможно, желательно. Об этом свидетельствуют мысли о поставках оружия России.

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Китай еще не принял решение

Однако влиятельные круги в Пекине полностью понимают риски поставок России важнейших боеприпасов. Бывший полковник Народно-освободительной армии Чжоу Бо отмечал, что если Пекин станет на сторону Москвы в конфликте, то мир стоит на заре третьей мировой войны.

И все же правительство США считает, что в Пекине ведутся серьезные дебаты — и что Китай может в конце концов принять это судьбоносное решение,

– говорится в статье.

Кроме того, за 3 недели до полномасштабного вторжения Россия и Китай объявили о "безграничном" партнерстве. Перед тем Путин и Си Цзиньпин изложили общее понимание мира. Они оба видят США как главную угрозу амбициям и политическим режимам своих стран.

Причины, по которым Китай может поддержать Путина

Эксперты отметили, что ближайшие советники китайского лидера верят, что Китай может контролировать риск эскалации. Они будут утверждать, что как только Вашингтон поймет, что Пекин не позволит Москве проиграть, Запад подтолкнет Украину к мирному урегулированию на условиях России.

Еще одна причина – националисты в Пекине могут считать, что откровенное противостояние с США уже началось. ЦРУ располагает информацией, что Си уже дал указание китайским военным быть готовыми к вторжению на Тайвань до 2027 года.

Китай тоже думает о последствиях

Другая сторона поставки России оружия для Китая также очевидна. В частности, усилится давление США. Ограничения на экспорт уже действующих технологий будут дополнены значительно более широкими санкциями.

Кроме того, китайская военная поддержка России будет рассматриваться как прямая угроза безопасности Европы. Это приведет к ограничению ЕС на торговые и инвестиционные связи с Китаем.

Поставки оружия могут скрыть

По мнению аналитиков, Китай может прибегнуть к уловкам. Он будет продолжать притворяться нейтральным, уверяя, что не намерен поставлять России боеприпасы. В то же время Пекин может попытаться направить оружие в Россию через третьи страны. К примеру, через Иран или Северную Корею.

Журналисты напомнили, что президент Ирана Ибрахим Раиси посетил Си Цзиньпина в Пекине в прошлом месяце – это был первый визит в Китай иранского лидера за 20 лет.