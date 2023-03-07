Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Цинь Ган. По его словам, "кризис" в Украине "выходит из-под контроля".

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Пекин предупредил об эскалации

Украинский кризис подошел к критичному моменту. Либо прекращаются боевые деяния и восстанавливается мир, и начинается процесс политического урегулирования, либо в огонь подливается еще больше масла, и кризис еще больше расширяется и выходит из-под контроля,

– сказал китайский дипломат.

Также глава МИД Китая заявил, что война в Украине якобы управляется "невидимой рукой", способствующей затягиванию и эскалации "конфликта".

"Невидимая рука" использует украинский кризис для достижения определенных геополитических целей", – сказал Цинь. Он сказал, что санкции и давление на Россию якобы "не решат проблему".

"Конфликт, санкции и давление не решат проблему... Процесс мирных переговоров должен начаться как можно скорее, и следует уважать законные интересы безопасности всех сторон", – заявил китайский дипломат.

Китай уверяет, что не снабжает оружие России

Кроме того, Цинь заявил, что Пекин не оказывал оружия ни одной из сторон конфликта в Украине, несмотря на громкие предупреждения со стороны официальных лиц США о неопределенных "последствиях" для Китая, если он пошлет летальную помощь России.

"Китай не является стороной кризиса и не предоставлял оружия ни одной из сторон конфликта. На каком основании речь идет об обвинениях, санкциях и угрозах в адрес Китая? Это абсолютно неприемлемо", – резюмировал Цинь.

Также в Министерстве иностранных дел Китая уравняли возможную будущую военную поддержку Пекином войны России в Украине с продажей оружия США Тайваню.

В то же время Джон Кирби, официальный представитель Совета национальной безопасности США, заявил, что Китай может предпринять эскалационные действия, включая оказание смертоносной военной помощи России Ранее Белый дом уже предупреждал о возможных действиях Пекина.

По словам Кирби, администрация Джо Байдена пока не верит, что Китай остановится на том, что уже было сделано.