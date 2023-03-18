По словам источников в администрации США, остается непонятным, вовлечено ли в поставку боеприпасов в Россию правительство КНР. Однако Вашингтон готов принять меры, если будет подтверждение, что поставки осуществлял именно Пекин.

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В Украине обнаружили боеприпасы, произведенные в Китае

Официальные лица США недавно заявили, что у Вашингтона есть разведывательные данные, указывающие на то, что Пекин рассматривает возможность поставки оружия и боеприпасов в Россию.

Это то, за чем мы внимательно следим и продолжаем внимательно следить,

– сказал представитель Госдепартамента США.

По словам источников, правительство США определило, что боеприпасы, обнаруженные в Украине, были произведены в Китае. В частности, об этом свидетельствует анализ их состава. Однако источники не раскрывают, какие боеприпасы были найдены. Также сообщается, что США уже предупредили об этом своих партнеров.

В Россию поехало много китайских винтовок