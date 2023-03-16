Снабжение происходило в период с июня по декабрь 2022 года. China North Industries Group Corporation Limited, один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков страны, в июне 2022 года отправила винтовки российской компании "Техкрим", которая ведет дела с российским государством и военными.
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Какое оружие Китай поставлял России
Согласно данным журналистов, китайские компании, в том числе связанные с правительством КНР, отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок и много другого оборудования.
В частности, винтовки CQ-A, созданные по образцу M16, но обозначенные в данных как "гражданские охотничьи ружья", свободно используют полиция Китая и вооруженные силы. Следовательно, их вполне могут использовать и российские оккупанты.
Кроме того, в конце 2022 года российские организации получили от Китая 12 партий запчастей для беспилотников и более 12 тонн китайских бронежилетов. Снабжение происходило через Турцию.
Кроме того, Da-Jiang Innovations Science & Technology Co, также известная как DJI, в ноябре и декабре 2022 года через ОАЭ отправляла россиянам запчасти для дронов, такие как аккумуляторы и камеры.
России помогают не только китайские компании
- В декабре 2022 г. России удалось импортировать более 800 тонн бронежилетов на сумму около 10 миллионов долларов от турецкой компании Ariteks. Большинство из них поставили напрямую из Турции, хотя некоторые партии прибыли в Россию через ОАЭ.
- Кроме этого, с 2022 года российская государственная оборонная компания "Рособоронэкспорт" импортирует микрочипы, тепловизоры и запасные части (в том числе двигатели) из разных стран – от Китая до Сербии и Мьянмы.