Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, все ж очікувати рішучих заяв від Сі Цзіньпіна після візиту до Москви не варто.

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На що може вплинути Китай

Ігор Рейтерович пояснив, що президент Китаю може випросити у Путіна поступки щодо гарантії продовження зернової угоди. Також у призмі їхніх взаємин можна говорити про компроміс щодо обстрілів критичної інфраструктури України.

Але ми ж повинні розуміти, що цього недостатньо. Це ж не скасує того факту, що частина наших територій є наразі тимчасово окупованими,

– переконаний він.

На його думку, єдиною ключовою поступкою є змусити Путіна повністю забратися з України.

"Ми ж реалісти й розуміємо, що цього наразі не буде. Не так складаються поки обставини для того ж Китаю, щоб вони про це говорили", – підкреслив політолог.

За його словами, все ж китайська влада може схилити до такого рішення Кремль, втім за доволі невигідних для України умов. Мовиться про створення чогось на кшталт Мінських домовленостей.

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За яких умов гру вестиме Україна

Ігор Рейтерович розказав, що ані Україну, ані США такі умови, звісно, не влаштовують.

"Це об'єктивно вигідно Росії та вигідно певною мірою Китаю, тому якісь серйозні та кардинальні поступки навряд чи з'являться одразу після візиту, але може бути спроба пограти в ігри "ми про щось там домовилися" або як на Сході люблять говорити про "стратегію маленьких кроків", – зосередив увагу він.

На його думку, наразі Китаю потрібна перерва.

Нам треба бути готовими до того, що ніяких кардинальних заяв та пропозицій до України з боку Китаю не буде,

– підкреслив він.

Рейтерович переконаний, що важливим залишається те, як протрактують перший пункт "мирного плану" Сі Цзіньпін та Путін.

"Якщо в них по ньому будуть розбіжності, то це для нас шанс в принципі почати свою гру й свою лінію якихось взаємовідносин з Китаєм", – розповів він.

Політолог зауважив, що все ж є побоювання, що Сі Цзіньпін не матиме остаточної відповіді, як саме мають бути виведені російські війська з України – на державні кордони 1991 року чи просто залишаться на лінії фронту.

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