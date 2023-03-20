Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі нагадав, що мирний план Китаю включає принцип поваги до суверенітету всіх країн.

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США стурбовані, що Китай може підтримати план Путіна

Він закликав лідера Китаю виступити саме за цей суттєвий ключовий момент, який повинен включати виведення російських військ з української території відповідно до статуту ООН.

"Мирний план президента України Володимира Зеленського також спирається на ті самі принципи ООН", – наголосив Кірбі під час пресбрифінг в Білому домі.

Він наголосив, що війна може закінчитися негайно, якщо Путін виведе війська з України.

Водночас Кірбі висловив стурбованість тим, що натомість Китай повторюватиме заклики до припинення вогню, що залишить російські війська на суверенній території України.

"Будь-яке припинення вогню, яке не стосується виведення російських військ з України, фактично легалізує незаконне захоплення Росією українських територій", – сказав він.

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