У мережі показали, що ж було на обід у Путіна та Сі Цзіньпіна. Про це пише 24 Канал.

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Чим пригощали Сі Цзіньпіна у Кремлі

Серед страв – закуска з далекосхідних продуктів, млинці з перепілкою та грибами, юшка зі стерляді, печорська нельма з овочами та оленина з вишневим соусом.

З напоїв був гранатовий шербет – це популярний на Близькому Сході та у Південній Азії солодкий прохолодний напій.



Чим догоджали Сі Цзіньпіну у Москві / Скриншот

А на десерт в меню значиться – "Павлова". Можна припустити, що це торт, назва якого пов'язана з іменем російської прими Анни Павлової.

Та зазначимо, що рецепт десерту не російський: Нова Зеландія та Австралія досі сперечаються, кондитеру якої з цих двох країн він належить.

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