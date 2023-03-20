В сети показали, что было на обед у Путина и Си Цзиньпина. Об этом пишет 24 Канал.

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Чем угощали Си Цзиньпина в Кремле

Среди блюд – закуска из дальневосточных продуктов, блины с перепелом и грибами, уха из стерляди, печорская нельма с овощами и оленина с вишневым соусом.

Из напитков был гранатовый шербет – популярный на Ближнем Востоке и в Южной Азии сладкий прохладительный напиток.



Чем угождали Си Цзиньпину в Москве / Скриншот

А на десерт в меню значится – "Павлова". Можно предположить, что это торт, название которого связано с именем русской примы Анны Павловой.

Но отметим, что рецепт десерта не русский: Новая Зеландия и Австралия до сих пор спорят, кондитеру которой из двух стран он принадлежит.

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