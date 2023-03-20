Ми дещо недооцінюємо плани Китаю – йому потрібна Росія у вигляді КНДР. Про це 24 Каналу сказав народний депутат України Олег Дунда.

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Загроза для всього західного світу

Нардеп відзначає, якщо китайці отримають Далекий Схід, який абсолютно нерозвинений – це, звісно, гарний шматочок, але маленький. Більш корисно мати під контролем всю Росію, щоб через Москву контролювати Татарстан. Як окрему незалежну державу його контролювати не вдасться, натомість через владу Москви – цілком реально. "Китай зможе використовувати ці ресурси. І це є загрозою для всього західного світу", – акцентує Дунда.

Зважаючи на ідентичність та світогляд, каже він, Владивосток чи Находка швидше укладуть угоду про співпрацю з Японією, аніж з Китаєм, щоб мати противагу. Там живуть абсолютно не прокитайські люди.

Це буде на користь Японії та західного світу. Але Захід повинен зрозуміти: існування Росії це передовсім підсилення Китаю, і навпаки – розвал Росії на користь усього західного світу. Це послабить Китай,

– стверджує народний депутат України.

Ба більше, Китай зацікавлений мати такого сателіта, як Росія, щоб його використовувати як КНДР. "Якщо КНДР може до переляку налякати Японію та США своїми двома ракетами, то уявіть, як Китай шантажуватиме весь західний світ, роблячи з Путіна, Патрушева чи Мєдвєдєва такого собі російського Кім Ір Сена. Це велика загроза, і потрібно вирішувати", – підсумував народний депутат.

Дунда про плани Китаю: дивіться відео