Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Си Цзиньпин будет склонять Украину к переговорам с российской стороной.

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Зависимость Путина от Китая

Олег Жданов убежден, что Путин во время встречи с Си Цзиньпином вел себя довольно странно.

Видно было, как Путин бежал через зал на встречу с протянутой рукой. Потом очень жми Си Цзиньпину руку,

– объяснил он.

По его мнению, диктатор выдал себя в первые минуты визита китайского лидера еще до того, как они начали разговор о своем, о женском.

Военный эксперт подчеркнул, что чего-то важного от встречи глав Китая и России все же ожидать не стоит.

"Они – два лидера стран с тоталитарным способом правления, у обеих есть территориальные претензии на чужие территории. Конечно, Си Цзиньпин будет отстаивать позицию", – рассказал он.

По его словам, Си Цзиньпину невыгодна война.

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Китай выступает за переговоры

Олег Жданов сообщил, что президент Китая будет отмечать прекращение войны путем переговоров. Это означает, что китайский лидер предлагает сложить оружие сначала, сесть за стол переговоров, а уже потом прийти к уважению суверенитета, территориальной целостности.

Мы с вами 8 лет сидели за столом переговоров. И что? Сесть за стол переговоров – значит дать возможность России обозначить те завоевания России, которые она имеет сегодня,

– убежден он.

По его словам, Китай придерживается в политике той же риторики, которую выдерживает и Кремль, то есть не называет войну войной.

"Они называют это украинским кризисом – не российским, а именно украинским. Не война России против Украины, не массированное вооруженное вторжение", – пояснил он.

Военный эксперт сосредоточил внимание, что Китаю, скорее всего, нужно сохранить Путина у власти. В то же время диктатор щедро заплатит за возможность оставить все захваченные украинские территории себе.

Путин за такую поддержку отдаст Китаю все что угодно, даже Россию до Урала. Неофициально конечно, но это так может быть,

– анонсировал он.

По его словам, создание для нас сложностей и неприятной атмосферы со стороны Китая вполне ожидаемо. Вероятно, призыв начать переговоры прозвучит именно тогда, когда Украина будет готова к контрнаступлению.

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