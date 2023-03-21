Он нацелен на одну аудиторию – американскую. Китайцы хотят показать, что они способны сколотить что-то вроде антиамериканского блока. До этого они демонстрировали свой внешнеполитический успех, помирив Саудовскую Аравию с Ираном. Это была очевидная попытка показать США, что они способны сделать на дипломатической сцене. Об этом 24 Канала сказал эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.

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Китаю не нужен российский газ

Что касается энергетических вопросов – они не на первом плане. По мнению эксперта, можно ожидать лишь одного важного развития событий: если китайская сторона вдруг согласится на строительство газопровода "Сила Сибири – 2". С Ямальского полуострова, где разрабатываются и используются главные газовые залежи России, через Монголию в Китай. До сих пор такого согласия не было.

Россия готова предоставить Китаю очень льготные условия по цене этого газа. Мы видели, что случилось с "Силой Сибири – 1", где цена газа примерно в десять раз меньше, чем цена того газа, который "Газпром" продавал в Европу. Китаю это было бы по цене очень выгодно,

– подчеркивает Крутихин.

Проблема в том, добавляет эксперт нефтегазового рынка, что этот газ Китаю в принципе не нужен. Страна низводит свой газовый баланс на десятилетия вперед без дополнительного источника российского ресурса.

Возможно, китайцы согласятся на проект как поощрительный жест для Путина. Но, полагает Крутихин, вероятность не 100%.

"Я предполагаю, что Си до последнего будет избегать слишком резких поворотов в российско-китайской политике. Нефть и газ здесь не главное", – подытожил эксперт.

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