Він націлений на одну аудиторію – американську. Китайці хочуть показати, що воно здатні сколотити щось на кшталт антиамериканського блоку. Перед цим вони демонстрували свій зовнішньополітичний успіх, помиривши Саудівську Аравію з Іраном. Це була явна спроба показати США, що вони здатні зробити на дипломатичній сцені. Про це 24 Каналу сказав експерт нафтогазового ринку Михайло Крутіхін.

Варте уваги Єдність проти Заходу, змішана з неспокоєм, – WP про зустріч Путіна і Сі

Китаю не потрібен російський газ

Що ж до енергетичних питань – вони не на першому плані. На думку експерта, можна чекати лише одного важливого розвитку подій: якщо китайська сторона раптом погодиться на будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2". З Ямальського півострова, де розробляються й використовуються головні газові поклади Росії, через Монголію в Китай. Досі такої згоди не було.

Росія готова надати Китаю дуже пільгові умови за ціною цього газу. Ми бачили, що трапилося з "Силою Сибіру – 1", де ціна газу приблизно в десять разів менше, ніж ціна того газу, який "Газпром" продавав у Європу. Китаю це було б за ціною надзвичайно вигідно,

– наголошує Крутіхін.

Проблема в тому, додає експерт нафтогазового ринку, що цей газ Китаю в принципі не потрібен. Країна зводить свій газовий баланс на десятиліття вперед без додаткового джерела російського ресурсу.

Можливо, китайці погодяться на проєкт, як заохочувальний жест для Путіна. Але, вважає Крутіхін, ймовірність не 100%.

"Я припускаю, що Сі до останнього буде уникати надто різких поворотів в російсько-китайській політиці. Нафта й газ тут не головне", – підсумував експерт.

Зверніть увагу – Підсумки першого дня візиту Сі Цзіньпіна до Москви: дивіться відео

Росія не отримала того, чого хотіла