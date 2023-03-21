Журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков розповів 24 Каналу, що тепер КНР можна все брати в Росії ледь не задарма, просто пообіцявши щось.

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Китай багато разів попереджали

За його словами, про це "щось" Сі Цзіньпін та Путін говорили кілька годин, що тривали офіційні та неофіційні перемовини.

В американських виданнях повідомляють, що Китай буде постачати Росії запчастини для дронів. Напевно, це товари подвійного призначення. Можливо вони будуть напівконтрабандно йти, тому що Китай багато разів попереджали, щоб він не допомагав Росії зі зброєю,

– зазначив журналіст.

На його думку, якщо треба було Пекіну щось пообіцяти Москві, то оті дрони, що зібрані з деталей, придбаних на AliExpress. Ці безпілотники все частіше зустрічаються в Україні.

"Китай міг заборонити продавати росіянам ці деталі, адже в цій країні Інтернет майже повністю контролюється державою. Але КНР не зробив цього, тому це є певна поступка з їхнього боку", – вважає Бурлаков.

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В Росії є певні інтереси в Африці

Він припустив, що Сі Цзіньпін та Путін могли домовитись про постачання зброї Росії з Китаю через Африку.

Це може бути, тому що в країні-агресорці є певні інтереси в Африці. Саме тому Путіну потрібна була на Африканському континенті ПВК "Вагнер",

– зауважив журналіст.

За його словами, Алєксандр Лукашенко також літав до Китаю і підписав там ті сами документи "Про поглиблення співпраці", що і Росія. Також у Лукашенко є певні інтереси в Африці.

Тому це природно, якщо вони домовляться контрабандно поставляти зброю в Росію. Але це надто важкий та довгий шлях. Можна просто перекидати її через кордон, але все це буде видно. Тому це можуть бути такі домовленості: давайте нам дешеву нафту та газ, а ви нам – зброю. Добре, але, мабуть, іншим разом

– підкреслив Олексій Бурлаков.

На його думку, Китай не піде на постачання зброї Росії, тому що опиниться під санкціями і втратить ринок збуту в США та Європі, тому що ринок Росії значно менший для них і вони їм спокійно пожертвують. Тим більш, що з країни-агресорки можна отримувати все, не вкладаючи нічого.

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