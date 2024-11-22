Повітряні сили повідомили про загрозу "Шахедів". Суспільне, як зауважив 24 Канал, написало про вибухи.

Хронологія ночі Росія запустила з півночі "Шахеди": де існує небезпека

Вибухи на Сумщині 22 листопада: що відомо

Російські окупанти пізньої ночі 22 листопада після певної паузи все ж запустили свої ударні дрони по українських містах. У Сумській області оголосили повітряну тривогу о 01:10.

Моніторингові спільноти повідомляли про кілька десятків дронів у цьому регіоні, частина з них могли бути "Шахедами". А за кілька хвилин після 5 ранку ЗМІ написали, що у Сумах було чутно кілька вибухів.

Водночас у Повітряних силах пишуть, що групи ударних дронів ворога заходять у Київську область. Тобто загроза триває для кількох українських регіонів.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги!

Оновлення 05:40 – у Сумах є жертви. Виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар повідомив у соціальних мережах, що в Сумах загинула людина через російський удар. ДСНС і швидка допомога працюють на місці трагедії. Згодом представник влади додав, що на місці, де пролунав другий вибух у Сумах, також загинула людина.

У Сумах продовжують лунати вибухи, загроза не минула. Працюють сили Протиповітряної оборони.

Так окупанти продовжують коїти страшні злочини проти українців. Тільки унаслідок російського удару по Сумах 17 листопада загинули 12 людей, і 2 дітей серед них – 9-річний хлопчик і 14-річна дівчинка.