У ніч проти 21 листопада росіяни утрималися від дронового удару, натомість, вранці обстріляли Дніпро ракетами, одна серед яких була новою розробкою – балістика середньої дальності "Орешник". Втім, наступної ночі ворог вирішив продовжити терор України "Шахедами", передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
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Ворожі БпЛА на Харківщині, рухаються у східному напрямку.
Рух ударних БпЛА із Сумщини у напрямку Чернігівщини.
У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття.
Ворожі БпЛА на Сумщині, рухаються у південному напрямку на Полтавщину.
Ворог запустив ударні дрони з півночі. Загроза для Сумщини.