В ночь на 21 ноября россияне воздержались от дронового удара, зато, утром обстреляли Днепр ракетами, одна среди которых была новой разработкой – баллистика средней дальности "Орешник". Впрочем, следующей ночью враг решил продолжить террор Украины "Шахедами", передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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02:43, 22 ноября Вражеские БпЛА на Харьковщине, движутся в восточном направлении.

02:04, 22 ноября Движение ударных БпЛА с Сумщины в направлении Черниговщины.

В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие.

01:57, 22 ноября Вражеские БпЛА на Сумщине, движутся в южном направлении на Полтавщину.