Тяжелые и ожесточенные бои продолжаются на разных направлениях фронта. По данным Deep State, за последние сутки противник имел успех на Кураховском, Времовском, Торецком и Покровском направлениях, передает 24 Канал.

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Угроза окружения Курахово сохраняется

Так, оккупантам удалось продвинуться в самом Курахово, а также оккупировать Дальнее и продвинуться в районе Антоновки. Тем самым россияне продолжают реализовывать свой план по захвату и окружению города.

Россия продвинулась в Курахово: смотрите на карте

Что происходит неподалеку Антоновки: смотрите на карте

Россияне оккупировали Дальнее: смотрите на карте

Не менее сложная ситуация и на Времовском направлении, где враг прошел вперед в районе Трудового и Золотой Нивы. Продвижение на этом участке фронта повышает угрозу взятия Курахово в клещи.

Россия имела успех у Трудового: смотрите на карте

Противник продвинулся неподалеку Золотой Нивы: смотрите на карте

Не прекращает агрессор штурмовать в Торецке. Здесь уже давно продолжаются горячие городские бои. Противник активно применяет артиллерию и авиаудары. Еще в начале октября глава МВА сообщал, что город, а точнее руины, которые от него остались, наполовину и даже больше оккупирован врагом.

Россия постепенно оккупирует Торецк: смотрите на карте

Россия имеет успех и в районе Покровска. Там захватчики продвинулись в районе Пустынки и у Селидово.

Атака в районе Пустынки: смотрите на карте

Штурм возле Селидово: смотрите на карте

К слову, на Кураховское направление приходится 80 – 85 процентов ежедневных потерь российской армии.