Важкі і запеклі бої тривають на різних напрямках фронту. За даними Deep State, за останню добу противник мав успіх на Курахівському, Времівському, Торецькому та Покровському напрямках, передає 24 Канал.

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Загроза оточення Курахова зберігається

Так, окупантам вдалося просунутися у самому Кураховому, а також окупувати Дальнє і просунутися у районі Антонівки. Цим самим росіяни продовжують реалізовувати свій план із захоплення і оточення міста.

Росія просунулася у Кураховому: дивіться на карті

Що відбувається неподалік Антонівки: дивіться на карті

Росіяни окупували Дальнє: дивіться на карті

Не менш складна ситуація й на Времівському напрямку, де ворог пройшов уперед у районі Трудового і Золотої Ниви. Просування на цій ділянці фронту підвищує загрозу взяття Курахового у кліщі.

Росія мала успіх біля Трудового: дивіться на карті

Противник просунувся неподалік Золотої Ниви: дивіться на карті

Не припиняє агресор штурмувати у Торецьку. Тут вже давно тривають гарячі міські бої. Противник активно застосовує артилерію та авіаудари. Ще на початку жовтня голова МВА повідомляв, що місто, а точніше руїни, які від нього залишилися, наполовину і навіть більше окуповано ворогом.

Росія поступово окуповує Торецьк: дивіться на карті

Росія має успіх й у районі Покровська. Там загарбники просунулися у районі Пустинки та біля Селидового.

Атака у районі Пустинки: дивіться на карті

Штурм біля Селидового: дивіться на карті

До слова, на Курахівський напрямок припадають 80 – 85 відсотків щоденних втрат російської армії.