Воздушные силы сообщили об угрозе "Шахедов". Суспільне, как отметил 24 Канал, написало о взрывах.

Хронология ночи Россия запустила с севера "Шахеды": где существует опасность

Взрывы на Сумщине 22 ноября: что известно

Российские оккупанты поздней ночью 22 ноября после определенной паузы все же запустили свои ударные дроны по украинским городам. В Сумской области объявили воздушную тревогу в 01:10.

Мониторинговые сообщества сообщали о нескольких десятках дронов в этом регионе, часть из них могли быть "Шахедами". А через несколько минут после 5 утра СМИ написали, что в Сумах было слышно несколько взрывов.

В то же время в Воздушных силах пишут, что группы ударных дронов врага заходят в Киевскую область. То есть угроза продолжается для нескольких украинских регионов.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги!

Обновление 05:40. – в Сумах есть жертвы. Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь сообщил в социальных сетях, что в Сумах погиб человек из-за российского удара. ГСЧС и скорая помощь работают на месте трагедии. Вскоре представитель власти добавил, что на месте, где прогремел второй взрыв в Сумах, также погиб человек.

В Сумах продолжают раздаваться взрывы, угроза не миновала. Работают силы Противовоздушной обороны.

Так оккупанты продолжают совершать страшные преступления против украинцев. Только в результате российского удара по Сумах 17 ноября погибли 12 человек, и 2 детей среди них – 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.