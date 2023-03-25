Дипломаты ЕС прилагают усилия для того, чтобы переговоры между Си и Зеленским все же состоялись. Об этом изданию рассказал высокопоставленный чиновник Евросоюза, решивший сохранить анонимность.
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ЕС стремится к переговорам между президентами Китая и Украиной
Европейский союз настаивает на переговорах Си Цзиньпина с президентом Украины. Чиновники ЕС убеждены, что Китай должен взаимодействовать в вопросе урегулирования войны не только с Россией, но и с Украиной. Именно поэтому европейские лидеры надеются, что Си в скором времени начнет диалог с Зеленским.
Однако пока китайский лидер общается только с российским диктатором.
Мы считаем положительным то, что Китай, по крайней мере, участвует... Но, я думаю, что мы настаиваем, и мы много настаивали на том, чтобы они делали это в обоих направлениях, с Россией, но также и с Украиной,
– сказал европейский чиновник.
Си не хочет говорить с Байденом и Зеленским
- Байден еще 5 недель назад заявил о желании связаться с лидером КНР, однако Пекин не проявил заинтересованности в организации телефонного разговора
- Президент Владимир Зеленский также не получал от Китая предложений по переговорам с Си Цзиньпином, хотя украинский лидер передал по дипломатическим каналам Пекину, что хочет этого диалога.
- Несмотря на это, в начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должны посетить Пекин. Они встретятся с лидером Китая Си Цзиньпином для переговоров относительно войны России против Украины.