Дипломаты ЕС прилагают усилия для того, чтобы переговоры между Си и Зеленским все же состоялись. Об этом изданию рассказал высокопоставленный чиновник Евросоюза, решивший сохранить анонимность.

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ЕС стремится к переговорам между президентами Китая и Украиной

Европейский союз настаивает на переговорах Си Цзиньпина с президентом Украины. Чиновники ЕС убеждены, что Китай должен взаимодействовать в вопросе урегулирования войны не только с Россией, но и с Украиной. Именно поэтому европейские лидеры надеются, что Си в скором времени начнет диалог с Зеленским.

Однако пока китайский лидер общается только с российским диктатором.

Мы считаем положительным то, что Китай, по крайней мере, участвует... Но, я думаю, что мы настаиваем, и мы много настаивали на том, чтобы они делали это в обоих направлениях, с Россией, но также и с Украиной,

– сказал европейский чиновник.

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