Президент США на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо сказал, что встречался с 80% лидеров мира со времени своего президентства. Более того, Запад и США обладают мощной силой, опирающейся на альянсы.
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Что сказал Байден о переговорах Си и Путина
Послушайте, я не воспринимаю Китай легкомысленно. Я не воспринимаю Россию легкомысленно. Но я думаю, что мы значительно преувеличиваем (их альянс – 24 Канал),
– заявил Байден.
Американский лидер отметил, что Китай так и не увеличил военную помощь России и об этом предупреждали чиновники Соединенных Штатов.
"(Но – 24 Канал) это не значит, что они не сделают этого", – добавил Байден.
Запад и США расширили альянсы
Президент США отметил, что НАТО стало сильнее как никогда. Продуктивными являются также форматы G7, QUAD, ASEAN, AUKUS, союз США с Японией и Южной Кореей.
Мы значительно расширили наши альянсы. Я не видел, чтобы так же было с Китаем, Россией или кем-либо другим в мире,
– заметил Джо Байден, пишет Укринформ.
Более того, американский лидер заверил, что его помощники предоставили данные, что он на посту президента США встретился с 80% мировых лидеров: "Мы являемся теми, кто расширяет альянсы, наши соперники – нет". Байден добавил, что:
- Китай и Россия все еще обдумывают возможности передачи оружия;
- Запад объединился значительно в более крупных масштабах, чем эти две страны, и его реакция будет более мощной.
Встреча Си и Путина в Москве: коротко
- 20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Глава КНР стал первым мировым лидером, встретившимся с российским диктатором после того, как Гаагский трибунал издал ордер на его арест.
- 21 марта Си Цзиньпин провел переговоры с Путиным. Они говорили о торговле и прочем. В частности, в Москве заверили, что "готовы поддержать" китайский бизнес в замещении покинувших Россию предприятий. Поднимался ли вопрос поставки китайского оружия для России во время переговоров Си Цзиньпина и Путина, неизвестно.
- Путин заверил, что российский бизнес может удовлетворить потребности Китая в энергоносителях. Кроме того, российский диктор считает, что "мирный план" Китая может быть взят за основу мирного урегулирования, "когда к нему будут готовы на Западе и Киеве".
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что Китай не готов обсуждать Украину в таком виде, как этого хочет Путин. Поэтому сдвигов по "мирному плану" не было ни на каком уровне.