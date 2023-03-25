Президент США на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо сказал, что встречался с 80% лидеров мира со времени своего президентства. Более того, Запад и США обладают мощной силой, опирающейся на альянсы.

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Что сказал Байден о переговорах Си и Путина

Послушайте, я не воспринимаю Китай легкомысленно. Я не воспринимаю Россию легкомысленно. Но я думаю, что мы значительно преувеличиваем (их альянс – 24 Канал),

– заявил Байден.

Американский лидер отметил, что Китай так и не увеличил военную помощь России и об этом предупреждали чиновники Соединенных Штатов.

"(Но – 24 Канал) это не значит, что они не сделают этого", – добавил Байден.

Запад и США расширили альянсы

Президент США отметил, что НАТО стало сильнее как никогда. Продуктивными являются также форматы G7, QUAD, ASEAN, AUKUS, союз США с Японией и Южной Кореей.

Мы значительно расширили наши альянсы. Я не видел, чтобы так же было с Китаем, Россией или кем-либо другим в мире,

– заметил Джо Байден, пишет Укринформ.

Более того, американский лидер заверил, что его помощники предоставили данные, что он на посту президента США встретился с 80% мировых лидеров: "Мы являемся теми, кто расширяет альянсы, наши соперники – нет". Байден добавил, что:

Китай и Россия все еще обдумывают возможности передачи оружия;

Запад объединился значительно в более крупных масштабах, чем эти две страны, и его реакция будет более мощной.

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