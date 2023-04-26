Про це заявила речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн. Вона наголосила, що Пекін чіткий та послідовний у своїй готовності розвивати двосторонні відносини з Україною та стратегічне партнерство

Дивіться також Вперше після вторгнення Росії: Зеленський провів тривалу розмову з Сі Цзіньпіном

Деталі розмови Зеленського з Сі Цзіньпіном

"Китай відправить спеціального представника китайського уряду з питань Євразії в Україну та інші країни для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи в Україні", – заявила речниця.

Вона також наголосила, що "в українській кризі Китай завжди стоїть на боці миру, а основна позиція полягає в сприянні мирним переговорам".

"Китай не створив українську кризу і не є стороною кризи. Як постійний член Ради Безпеки ООН і відповідальна велика країна, Китай не буде сидіти склавши руки, не підливатиме масла у вогонь і тим більше не використовуватиме ситуацію для власної вигоди", – сказала Хуа Чуньїн.

В МЗС Китаю не уточнили, чи досягли сторони якихось конкретних домовленостей. Проте, за словами речниці, Китай продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу "у міру своїх можливостей".

Китай виступає за мирні переговори

Сі Цзіньпін заявив, що "Пекін готовий співпрацювати з Києвом" незалежно від міжнародної ситуації. Він сказав, що у війні Росії та України Китай перебуває "на стороні світу".

"Китай зосередиться на просуванні мирних переговорів і докладе зусиль для якнайшвидшого припинення вогню", – сказав Сі.

При цьому він закликав Зеленського сприяти мирним переговорам з Росією.

Нагадаємо, що 26 квітня глава держави повідомив про розмову з Сі Цзіньпіном. Він зазначив, що спілкувався із Сі довго. Президент України вірить, що цей діалог буде поштовхом до розвитку двосторонніх відносин.