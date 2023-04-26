Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин. Она подчеркнула, что Пекин четкий и последовательный в своей готовности развивать двусторонние отношения с Украиной и стратегическое партнерство.
Смотрите также: Впервые после вторжения России: Зеленский провел длительный разговор с Си Цзиньпином
Детали разговора Зеленского с Си Цзиньпином
"Китай отправит специального представителя китайского правительства по вопросам Евразии в Украину и другие страны для углубленного общения со всеми сторонами по поводу политического урегулирования кризиса в Украине", – заявила представительница.
Она также подчеркнула, что "в украинском кризисе Китай всегда стоит на стороне мира, а основная позиция состоит в содействии мирным переговорам".
"Китай не создал украинский кризис и не является стороной кризиса. Как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная большая страна, Китай не будет сидеть сложа руки, не будет подливать масла в огонь и тем более не будет использовать ситуацию для собственной выгоды", – сказала Хуа Чуньин.
В МИД Китая не уточнили, достигли ли стороны каких-либо конкретных договоренностей. Однако, по словам спикера, Китай будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь "по мере своих возможностей".
Кто возглавит китайскую делегацию в Украине
Как пишет CNN, бывший посол Китая в России Ли Хуэй возглавит делегацию, которая приедет в Украину для урегулирования "кризиса".
В китайском МИДе утверждают, что в планах Ли Хуэй посетить не только Украину, но и ряд других стран для проведения углубленного общения со всеми сторонами по вопросам "политического урегулирования конфликта".
Китай выступает за мирные переговоры
Си Цзиньпин заявил, что "Пекин готов сотрудничать с Киевом" вне зависимости от международной ситуации. Он сказал, что в войне России и Украины Китай находится "на стороне света".
"Китай сосредоточится на продвижении мирных переговоров и приложит усилия для скорейшего прекращения огня", – сказал Си.
При этом он призвал Зеленского содействовать мирным переговорам с Россией.