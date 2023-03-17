Рябікін поїде послом у Китай. Про це розповів нардеп Ярослав Железняк.

До речі Хто очолить МОН замість Шкарлета: Железняк назвав основного кандидата

За словами нардепа, новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України буде Олександр Камишин. Раніше він очолював Укрзалізницю.

Що відомо про Рябікіна

1 березня 2017 року Рябікін очолив главу Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Однак у 2020 році Кабінет Міністрів погодив його призначення на посаду глави Держмитної служби.

4 листопада 2021 року Верховна Рада призначила Павла Рябікіна міністром з питань стратегічних промисловостей.

Шкарлет також йде з посади

Голова Міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет йде у відставку. ЗМІ 17 березня повідомили, що він готує відповідну заяву.

За даними джерел в освітянських колах, Шкарлета викликали в Офіс президента. Рішення про відставку посадовця ухвалили на найвищому рівні.

Замінити Шкарлета може директор Малої академії наук Оксен Лісовий. Від 24 лютого він записався добровольцем до складу 95-ї десантно-штурмової бригади.