Рябикин отправится послом в Китай. Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк.

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По словам нардепа, новым министром по стратегическим отраслям промышленности Украины будет Александр Камышин. Ранее он возглавлял "Укрзалізницю".

Что известно о Рябикине

1 марта 2017 года Рябикин став главою Международного аэропорта "Борисполь".

Однако в 2020 году Кабинет Министров согласовал его назначение на должность главы Гостаможслужбы.

4 ноября 2021 года Верховная Рада назначила Павла Рябикина министром по стратегическим промышленностям.

Шкарлет также уходит с должности

Глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет уходит в отставку. СМИ 17 марта сообщили, что он готовит соответствующее заявление.

По данным источников в образовательных кругах, Шкарлета вызвали в офис президента. Решение об отставке должностного лица приняли на самом высоком уровне.

Заменить Шкарлета может директор Малой академии наук Оксен Лесной. С 24 февраля он записался добровольцем в состав 95-й десантно-штурмовой бригады.