Собственно, о замене Оксеном Лисовым Сергея Шкарлета рассказал народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что это "очень хороший выбор". А еще добавил, что это не единственные кадровые ротации, ожидающие нас на ближайшую пленарную неделю.

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Шкарлета попросили

Об этом рассказали журналисты издания Liga.net. Они, ссылаясь на собеседника в профильном комитете парламента и собеседника в руководстве фракции "Слуга народа", отметили, что Шкарлет идет не добровольно.

Это не его инициатива, а его попросили. Решение давно перезрело. Надеемся, это решение не откатится, потому что после "отставки" Резникова уже ни в чем не уверен,

– сказал один из собеседников.

Что известно об Оксене Лисовом