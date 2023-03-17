Собственно, о замене Оксеном Лисовым Сергея Шкарлета рассказал народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что это "очень хороший выбор". А еще добавил, что это не единственные кадровые ротации, ожидающие нас на ближайшую пленарную неделю.
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Шкарлета попросили
Об этом рассказали журналисты издания Liga.net. Они, ссылаясь на собеседника в профильном комитете парламента и собеседника в руководстве фракции "Слуга народа", отметили, что Шкарлет идет не добровольно.
Это не его инициатива, а его попросили. Решение давно перезрело. Надеемся, это решение не откатится, потому что после "отставки" Резникова уже ни в чем не уверен,
– сказал один из собеседников.
Что известно об Оксене Лисовом
- Прежде всего, следует отметить, что он кандидат философских наук, директор Национального центра "Малая академия наук Украины".
- Известно, что с самого начала полномасштабного вторжения России он записался добровольцем в состав 95-й десантно-штурмовой бригады.
- Родился в семье репрессированного советской властью философа и правозащитника Василия Лисового и талантливого педагога Веры Лисовой-Гриценко.