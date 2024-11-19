Які відносини будуть між ЄС та Китаєм

Каталізатором обміном між країнами Європи та Пекіном стало обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів, передає 24 канал з посиланням на Financial Times.

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Наразі нові критерії вимагають від китайського бізнесу мати заводи в Європі та ділитися технологіями. І ці критерії будуть вперше введені в тендер на отримання грантів на суму мільярд євро на розробку акумуляторів в грудні.

Вимоги перегукуються з режимом Китаю, який змушує іноземні компанії ділитися своєю інтелектуальною власністю. В обмін же компаніям пропонують доступ до китайського ринку.

Однак цей пілотний проєкт може бути поширений на інші схеми субсидування Європейського Союзу. Зокрема його критерії можуть бути змінені до початку тендеру.

Чому з'явився проєкт Китаю та Європи

Цей крок відбувається на тлі занепокоєння щодо слабкості економіки Євросоюзу та здатності компаній досягти амбітних цілей. Крім того, ці плани є частиною більш жорсткої позиції Європи щодо Китаю. Таким чином Євросоюз прагне захистити компанії в блоці, що підпадають під дію суворих екологічних норм.

Важливо! Наближені до Трампа люди заявили, що він чинитиме тиск на Європейський Союз, аби той наслідував його приклад. Зокрема, аби країни Європи встановили більше бар'єрів для китайських товарів та інвестицій.

Але посилення контролю за імпортом китайських технологій вже спонукало компанії до створення гігафабрик в Європі. Прикладом є китайська CATL, найбільший світовий виробник акумуляторів, яка інвестувала мільярди євро в заводи в Угорщині та Німеччині.

Шанхайська компанія Envision Energy також інвестує сотні мільйонів євро в об'єкти в країнах Європи – Іспанії та Франції.

Цікаво! Водночас "чемпіон Європи з виробництва акумуляторів", компанія Northvolt, що знаходиться у Швеції, намагається виконати виробничі плани, але балансує на межі банкрутства.