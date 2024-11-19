Какие отношения будут между ЕС и Китаем

Катализатором обменом между странами Европы и Пекином стало избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов, передает 24 канал со ссылкой на Financial Times.

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Сейчас новые критерии требуют от китайского бизнеса иметь заводы в Европе и делиться технологиями. И эти критерии будут впервые введены в тендер на получение грантов на сумму миллиард евро на разработку аккумуляторов в декабре.

Требования перекликаются с режимом Китая, который заставляет иностранные компании делиться своей интеллектуальной собственностью. В обмен же компаниям предлагают доступ к китайскому рынку.

Однако этот пилотный проект может быть распространен на другие схемы субсидирования Европейского Союза. В частности его критерии могут быть изменены до начала тендера.

Почему появился проект Китая и Европы

Этот шаг происходит на фоне беспокойства относительно слабости экономики Евросоюза и способности компаний достичь амбициозных целей. Кроме того, эти планы являются частью более жесткой позиции Европы в отношении Китая. Таким образом Евросоюз стремится защитить компании в блоке, подпадающих под действие строгих экологических норм.

Важно! Приближенные к Трампу люди заявили, что он будет оказывать давление на Европейский Союз, чтобы тот последовал его примеру. В частности, чтобы страны Европы установили больше барьеров для китайских товаров и инвестиций.

Но усиление контроля за импортом китайских технологий уже побудило компании к созданию гигафабрик в Европе. Примером является китайская CATL, крупнейший мировой производитель аккумуляторов, которая инвестировала миллиарды евро в заводы в Венгрии и Германии.

Шанхайская компания Envision Energy также инвестирует сотни миллионов евро в объекты в странах Европы – Испании и Франции.

Интересно! В то же время "чемпион Европы по производству аккумуляторов", компания Northvolt, находящаяся в Швеции, пытается выполнить производственные планы, но балансирует на грани банкротства.