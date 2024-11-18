Китай отменил налоговые льготы

Зато выросла стоимость активов международных металлургических компаний, составляющих конкуренцию китайским, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Изменения в налоговой политике вызвали беспокойство в алюминиевой отрасли из-за возможных последствий для экспортных потоков.

Пекин также анонсировал сокращение льгот для других секторов, в частности для производителей аккумуляторов и солнечных панелей. Эти меры были представлены в пятницу вечером как часть масштабного пересмотра экспортного режима.

Обратите внимание! Акции Aluminum Corp. of China и China Hongqiao Group упали на 5% в Шанхае и Гонконге, тогда как Yunnan Aluminum потеряла 10% в Шэньчжэне. На Лондонской бирже металлов алюминий подешевел, аннулировав пятничный рост на 5,3%.

Какова цель такого решения

Решение Пекина, которое вступит в силу 1 декабря, направлено на сокращение избыточных мощностей в промышленности, что особенно повлияло на алюминий из-за значительной роли китайского экспорта.

Это произошло на фоне встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена, а также планов США повысить тарифы для защиты промышленности.

Интересно! Отмена налоговых скидок Китаем может стать стратегическим шагом, что подчеркивает его влияние на мировые рынки. Это сделает китайский алюминий дороже на международном рынке и вероятно уменьшит экспортные объемы.

Медь отреагировала слабее, поскольку ее экспорт менее значим для мира, хотя в этом году он вырос. Производитель Zhejiang Hailiang заявил, что влияние будет минимальным, и компания планирует активнее инвестировать за рубежом, в частности во Вьетнаме, Германии, США и Марокко.