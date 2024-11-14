Как развиваются отношения Китая с США

В течение последних 8 лет Пекин внедряет законы, которые позволяют Китаю вводить свои ограничения против иностранных компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Такие действия со стороны Китая связаны с результатами политики Трампа во время его первого президентского срока. Стоит заметить, что Байден сохранил большинство ограничений, которые были введены предшественником.

Обратите внимание! Нынешние заявления Трампа свидетельствуют о желании усилить ограничительные меры, в отношении китайских товаров.

Как действия со стороны Китая могут навредить США

Китай может расширить так называемый "закон о санкциях против иностранцев". К тому же именно контроль экспорта позволяет КНР использовать доминирование в вопросе поставок таких ресурсов:

литий;

редкоземельные металлы.

Заметьте! Указанное сырье является важным компонентом для создания современных технологических устройств.

Нужно понимать, что КНР имеет серьезные рычаги влияния на США. Пекин активно работает над тем, чтобы Китай стал менее уязвимым к американским санкциям, в частности, расширяя свои торговые связи.

Напомним! В Китае есть "список ненадежных субъектов". Это компании для которых доступ к китайскому рынку ограничен. Именно в этот список Пекин угрожал внести PVH (этой компании принадлежат бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger).