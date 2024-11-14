Что бизнес думает об экономике

Опрошенные миллиардеры не предвидят скорого экономического кризиса, который мог бы заставить Путина прекратить вторжение в Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Шестеро опрошенных анонимно бизнесменов отметили, что российская экономика значительно изменилась с начала войны, что ставит под сомнение возможность реализации долгосрочных планов.

Большинство из них не верят в скорое завершение войны между Россией и Украиной, даже учитывая обещания Трампа достичь этого в ближайшее время.

Интересно! Их настроения резко контрастируют с оптимистичными прогнозами правительства Путина, бюджетными планами, а также недавним ростом акций некоторых европейских компаний, заинтересованных в развитии в этом регионе.

Настроения относительно санкций

Санкции, которые заставили Россию переориентировать торговые связи с Европы на Азию, также привели к возвращению капиталов многих российских миллиардеров из-за рубежа.

Их компании были вынуждены изменить структуру экспорта, системы платежей и логистики, а правительство России ввело новые налоги для финансирования военных нужд.

Какие прогнозы относительно российской экономики Правительство прогнозирует, что в 2024 году экономика России вырастет на 3,9% после роста на 3,6% в 2023 году. На 2025 год ожидается замедление до 2,5%, но в 2026–2030 годах темпы роста, по планам, должны стабильно увеличиваться, достигая 3% в среднем.

Заметьте! Некоторые миллиардеры, опрошенные Bloomberg, считают эти прогнозы слишком оптимистичными и критикуют экономическую политику правительства. По их мнению, даже если конфликт в Украине прекратится, Запад не отменит санкции в ближайшее время.