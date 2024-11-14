Що бізнес думає про економіку

Опитані мільярдери не передбачають швидкої економічної кризи, яка могла б змусити Путіна припинити вторгнення в Україну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Шестеро опитаних анонімно бізнесменів зазначили, що російська економіка значно змінилася від початку війни, що ставить під сумнів можливість реалізації довгострокових планів.

Більшість з них не вірять у швидке завершення війни між Росією та Україною, навіть з огляду на обіцянки Трампа досягти цього найближчим часом.

Цікаво! Їхні настрої різко контрастують з оптимістичними прогнозами уряду Путіна, бюджетними планами, а також нещодавнім зростанням акцій деяких європейських компаній, зацікавлених у розвитку в цьому регіоні.

Настрої щодо санкцій

Санкції, які змусили Росію переорієнтувати торгові зв'язки з Європи на Азію, також призвели до повернення капіталів багатьох російських мільярдерів з-за кордону.

Їхні компанії були змушені змінити структуру експорту, системи платежів та логістики, а уряд Росії запровадив нові податки для фінансування військових потреб.

Які прогнози щодо російської економіки Уряд прогнозує, що у 2024 році економіка Росії зросте на 3,9% після зростання на 3,6% у 2023 році. На 2025 рік очікується уповільнення до 2,5%, але у 2026–2030 роках темпи зростання, за планами, повинні стабільно збільшуватися, досягаючи 3% у середньому.

Зауважте! Деякі мільярдери, опитані Bloomberg, вважають ці прогнози надто оптимістичними та критикують економічну політику уряду. На їхню думку, навіть якщо конфлікт в Україні припиниться, Захід не скасує санкції найближчим часом.