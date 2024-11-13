Відключення не повертаються

Для підприємств подекуди ввели споживання електроенергії, однак причин для паніки немає. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, немає жодних причин говорити про повернення відключень, розповідає 24 Канал з посиланням на Новини.Live.

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Нічого драматичного в системі не сталося, весь цей "хайп" і крики навколо того, що все повернулося (йдеться про відключення світла, – 24 Канал) – брехня,

– запевнив Галущенко.

Чому бізнесу обмежили електроенергію

Як розповів міністр, причиною цього рішення були нештатні ситуації на об'єктах генерації. Над поломками вже працюють, і коли з ними впораються, то ситуація нормалізується.

Також майже відсутній імпорт електроенергії в Україну.

Його майже нема. Імпорт сьогодні складав близько 100 МВт,

– підкреслив міністр.

Він також попросив довіряти офіційним джерелам, які інформуватимуть мешканців та бізнес про ситуацію в енергосистемі.