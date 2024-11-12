Зарплати в Україні
У працівників сільського господарства зарплата зросла на 7%, в середньому до 24 тисяч гривень, передає 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.
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Ще на 6% зросли зарплати у сферах будівництва та культури – до 27 500 та 21 500 гривень.
На 5% зросла зарплата у таких сферах:
- у логістиці – до середніх 21 000 гривень;
- медицини, фармацевтики – до 22 500 гривень;
- по робочих спеціальностях, у виробництві – до 22 500 гривень.
Серед регіонів найбільще зростання виплат зафіксовано у Львівській області на 1 500 гривень, до 22 500 гривень. Далі ситуація така:
- Київська – в середньому на 1 050 гривень, до 25 000 гривень;
- Дніпропетровська – на 1 000 гривень, 21 000 гривень;
- Одеська – на 1 000 гривень, до 21 000 гривень;
- Харківська – на 1 000 гривень, до 20 000 гривень.