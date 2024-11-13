Отключения не возвращаются

Для предприятий кое-где ввели потребление электроэнергии, однако причин для паники нет. По словам министра энергетики Германа Галущенко, нет никаких причин говорить о возвращении отключений, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Новини.Live.

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Ничего драматического в системе не произошло, весь этот "хайп" и крики вокруг того, что все вернулось (речь идет об отключении света, – 24 Канал) – ложь,

– заверил Галущенко.

Почему бизнесу ограничили электроэнергию

Как рассказал министр, причиной этого решения были нештатные ситуации на объектах генерации. Над поломками уже работают, и когда с ними справятся, то ситуация нормализуется.

Также почти отсутствует импорт электроэнергии в Украину.

Его почти нет. Импорт сегодня составлял около 100 МВт,

– подчеркнул министр.

Он также попросил доверять официальным источникам, которые будут информировать жителей и бизнес о ситуации в энергосистеме.