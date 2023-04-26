Сполучені Штати привітали розмову Зеленського та Сі. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

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Реакція Білого дому на розмову Зеленського та Сі

За словами Кірбі, відповідні висновки робити поки що не потрібно. Наразі зарано говорити про те, чи зможуть переговори між китайським лідером та українським президентом призвести до мирної пропозиції.

Чи зможе Китай допомогти в укладанні мирної угоди, Кірбі заявив, що це має бути на умовах України, оскільки в інакшому випадку вона не буде "стійкою або надійною", якщо українці і Зеленський особисто не будуть інвестувати в неї і не підтримуватимуть її.

Що цьому передувало