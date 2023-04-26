Сполучені Штати привітали розмову Зеленського та Сі. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
Зверніть увагу Зеленський призначив Рябікіна послом у Китаї
Реакція Білого дому на розмову Зеленського та Сі
За словами Кірбі, відповідні висновки робити поки що не потрібно. Наразі зарано говорити про те, чи зможуть переговори між китайським лідером та українським президентом призвести до мирної пропозиції.
Чи зможе Китай допомогти в укладанні мирної угоди, Кірбі заявив, що це має бути на умовах України, оскільки в інакшому випадку вона не буде "стійкою або надійною", якщо українці і Зеленський особисто не будуть інвестувати в неї і не підтримуватимуть її.
Що цьому передувало
- 26 квітня Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Це була перша їхня розмова від початку повномасштабного вторгнення.
- Зеленський повідомив, що розмова була довгою та змістовною.
- Президент України вірить, що цей діалог буде поштовхом до розвитку двосторонніх відносин.
- В Офісі Президента уточнили, що діалог тривав майже годину. Також про розмову президентів вже звітують китайські ЗМІ.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що це був важливий діалог.
- Представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн заявила, що Китай послідовний і чіткий у своїй готовності розвивати китайсько-українське стратегічне партнерство.
- За словами китайських ЗМІ, Сі Цзіньпін заявив, що незалежно від міжнародної ситуації Пекін готовий співпрацювати з Києвом.
- До того ж КНР направить свого представника з візитом в Україну та інші країни для консультацій щодо врегулювання "конфлікту".
- Крім цього, президент України запросив китайського лідера в Україну.
- До речі, стало відомо, що Володимир Зеленський послом у Китаї призначив Павла Рябікіна. Це трапилось після розмови українського президента та Сі Цзіньпіна.